Ragusa, dov’è finita la primavera? Il meteo della settimana in provincia

Ragusa – Molte nubi stamani sulla provincia iblea ma in graduale dissoluzione durante il giorno. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C. Venti moderati. Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Martedì 4. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima resta a 25°C, la minima sale leggermente a 15°C. Sarà la giornata migliore in una settimana dominata dal tempo incerto.

Mercoledì 5. Tornano le nuvole e stavolta portano pioggia, ma solo al mattino: col passare delle ore il cielo si schiarirà. Scendono lievemente le temperature: la massima non supererà i 22°C, la minima i 14°C. l venti calano a deboli.

Giovedì 6. Cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma senza piogge. Si allarga la forbice termica, con la massima che salirà a 27°C e la minima che scenderà a 12°C.

Venerdì 7. Cielo finalmente poco nuvoloso e temperature in risalita sui valori stagionali: la massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.