Ragusa è la provincia siciliana dove si vive meglio

Ragusa – Il risultato non è certo lusinghiero: 84esima sulle 107 province prese in considerazione dal report 2021 di Italia Oggi e università La Sapienza di Roma sulla qualità della vita nelle città italiane. Ma è comunque la migliore posizione delle 9 province siciliane in una classifica che le vede tutte al fondo, come gran parte delle città del Mezzogiorno. Nell’ordine, seguono Trapani al 92° posto, Agrigento 95°, Enna 96°, Messina 98°, Palermo 99°, Catania 100°, Caltanissetta 101° e infine Siracusa 104°: in tutto il Paese si vive peggio solo a Foggia, Napoli e Crotone, fanalino di coda.

Almeno secondo gli indici esaminati dalla ricerca, non dissimili tuttavia da quelli – sociosanitari, lavorativi, ambientali – già analizzati la settimana scorsa da un’analoga lista stilata da Legambiente, che poneva il capoluogo ibleo 97esimo su 105. Al top dell’elenco quest’anno c’è Parma, che ha scalato ben 36 gradini in un anno, seguita da Trento, Bolzano, Bologna e Milano. La città del Sud più in alto in graduatoria è Matera, 55esima.