Ragusa, è uomo, attende di diventare donna, ma aspetta da 4 anni

Ragusa - E' donna all'anagrafe: lo ha sancito una sentenza emessa da un tribunale collegiale, quello di Ragusa, ma ancora non è riuscita a diventare donna fisicamente anche se lo stesso Tribunale a dicembre del 2016 autorizzò il "trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili". Una necessita' che per lei, a cui è stata riconosciuta la disforia di genere è come quella del respiro. E invece tutto, o quasi, si ferma a quel punto.

Ha rifatto il seno, ed è in lista di attesa in due strutture pubbliche: all'Azienda ospedaliera Universitaria, Policlinico Paolo Giaccone di Palermo da maggio 2017, e da marzo del 2019 al Cannizzaro di Catania. L'intervento al quale si deve sottoporre Jill - nome di fantasia - è complesso ma non rientra tra quelli cosiddetti "necessari" o "urgenti". Se a Catania il rallentamento sembra dovuto al Covid, i quattro anni di attesa di una risposta dal Policlinico di Palermo sono difficili da digerire.

Il Tribunale di Ragusa aveva emesso una sentenza innovativa, rispettosa e importante per i diritti Lgbt, sostenendo con rigore giuridico la decisione di una persona nata uomo ma che non si è mai sentita tale, e con una chiara identità di genere: quello femminile. Jill, vuole con tutte le sue forze diventare donna e racconta ancora una volta il disagio costante che subisce nella vita di tutti i giorni. "In molti - spiega

all'AGI - credono che i transessuali siano giocattoli del sesso ma non è così. Mi disturba sinceramente anche la definizione di transessuale per chi come me è donna da sempre. Voglio solo una vita normale, fare l'amore come ogni donna, senza nascondermi".