Ragusa, Fabrizio Licitra in sciopero della fame e della sete VIDEO

Ragusa - In corso da stamattina in Piazza San Giovanni, a Ragusa, lo sciopero della fame e della sete di Fabrizio Licitra, dell’Associazione Vittime Aste e Prezzo Vile, è in sciopero della fame e della sete. lo aveva fatto già nel 2017: ha resistito 18 giorni e poi è stato portato in ospedale. Nella sua rinnovata protesta l’attivista vittoriese ha al fianco la deputata siciliana del M5S, Stefania Campo, che ha diffuso sui social il messaggio dell’attivista.

«Non ha più voglia di aspettare che la Regione, rinomata per i suoi tempi elefantiaci, affronti la vicenda che riguarda oggi migliaia e migliaia di nostri concittadini – dice la politica pentastellata -. Continueremo a stare dalla sua parte finché gli assessori regionali competenti e il governatore Nello Musumeci non si degneranno di ascoltarlo in Commissione. Una cosa è certa: non è onorevole per la politica far finta che dietro questa problematica non ci sia anche una florida e organizzata speculazione».