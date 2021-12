Ragusa Ibla entra nel gioco del Monopoly

Ragusa - "Compro una casa da ristrutturare a Ragusa Ibla". Dalla realtà al gioco da tavolo: i borghi siciliani sbarcano in uno dei più famosi al mondo, il Monopoly, disponibile d’ora in poi in versione isolana. Non con le mete più rinomate e gettonate dai turisti, ma con i piccoli centri del progetto delle Case a 1 euro.

Ragusa Ibla, Sutera, Sambuca, Militello, Geraci Siculo, Gangi, Troina, Sperlinga e altri ancora tra mare e montagna : i giocatori dovranno acquistare vecchie case per ristrutturarle o costruirci alberghi diffusi. Un bello spot per i nostri paesi, visto che il nuovo Monopoly sarà commercializzato a livello mondiale.