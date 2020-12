Ragusa, il 2021 parte sotto il cielo scuro: nubi e pioggia nel weekend

Ragusa - Cieli poco nuvolosi oggi sulla nostra provincia, anche per i forti venti: il sole accompagnerà quasi tutta la giornata, salvo qualche velatura nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 10.3°C, la minima di 3.8°C. Purtroppo il 2021 comincerà col brutto tempo. Le previsioni per il primo fine settimana dell'anno nuovo:

Venerdì 1. Cielo molto nuvoloso con deboli piogge per l'intera giornata: previsti in tutto 6.5mm di pioggia. La massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C. I venti, da tesi, torneranno moderati.

Sabato 2. Situazione immutata, con cieli ancora coperti e pioggerelle in assorbimento però dalla sera: prima del tramonto sarà possibile apprezzare anche qualche schiarita. Attesi in tutto 4.4mm di pioggia. Salgono le tempretature: la massima sarà di 11°C, la minima di 7°C. Rinforzano i venti, tesi per tutto l’arco delle 24 ore.

Domenica 3. Giornata fotocopia: molto nuvoloso al mattino, con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera: previsti comunque solo 1.6mm di pioggia. La massima sarà di 10°C, la minima di 5°C. Da lunedì la situazione dovrebbe migliorare leggermente.