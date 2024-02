Ragusa, il Console di Tunisia a Napoli in Prefettura

Ragusa - Il Prefetto Giuseppe Ranieri ha ricevuto giorno 4 febbraio il Console Generale di Algeria a Napoli Chaouki Chemmam. Al centro dell’incontro viene riproposto il tema del rafforzamento dei rapporti bilaterali tra l’Algeria e l’Italia e la cooperazione economica, ed in particolare il Console evidenzia la missione consolare a Vittoria dove risiede la maggior popolazione algerina in questa provincia, prevista la stessa giornata del 4 febbraio, che rappresenta un modo per avvicinare ancora di più il popolo algerino a quello italiano da un punto di vista culturale e linguistico.

Al termine della visita, svoltasi in un clima di cordialità, l’autorità diplomatica ha ringraziato il Prefetto Ranieri per l’accoglienza, manifestando ampio apprezzamento per la determinazione e l’impegno con cui vengono affrontate le complesse problematiche connesse al fenomeno dell’immigrazione in generale ed esprimendo, altresì, compiacimento per l’attenzione riservata alla specifica tematica.