Ragusa, il dottore Luigi Rabito si è dimesso da consigliere e assessore

Ragusa - Si è dimesso il consigliere comunale di Ragusa, Luigi Rabito. L’esponente di maggioranza, colpito da problemi di salute, aveva anche la delega di assessore ai servizi sociali e sanità.

“Luigi Rabito – spiega il sindaco Peppe Cassì – prosegue il suo percorso dì riabilitazione. Continuo a ricevere attestazioni di stima e di affetto nei suoi confronti, oltre a continue richieste di notizie. Luigi, che ho avuto la gioia di sentire in questi giorni, avrebbe voluto lasciare tutti gli incarichi che ricopre in seno alla amministrazione, non potendo al momento attendere alle sue funzioni. Ha ritenuto di dimettersi da consigliere comunale per concentrarsi sul suo recupero e consentire al Consiglio di esprimersi nel pieno del suo organico. Nei prossimi giorni il primo dei non eletti sarà quindi chiamato a prenderne il posto.

Quanto al ruolo di assessore, gestirò io ad interim le sue deleghe, felice di potergliele riconsegnare non appena potrà tornare a lavorare per la sua città. Lo aspettiamo a braccia aperte.”