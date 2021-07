Ragusa, il meteo del weekend in provincia

Ragusa - Bel tempo per tutto il weekend sulla nostra provincia, con temperature non ancora eccessive: oggi la massima supererà di poco i 30°C, la minima resterà sui 22°C. I venti si manterranno sempre deboli al mattino e moderati al pomeriggio. Anche sabato e domenica il sole splenderà nel cielo sgombro da nubi, ma la colonnina di mercurio inizia a salire: le massime registrate si attesteranno a 32-33°C, mentre le minime a 23-24°C.

E’ dalla prossima settimana che è attesa l’esplosione di caldo, in particolare dalle giornate di martedì 27 e mercoledì 28: le temperature massime s'innalzeranno nelle ore centrali fino a sfiorare i 40°C, le minime invece rimarranno stabili. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aereonautica militare.