Ragusa, il neonato lasciato in strada sta bene e può essere adottato

Ragusa - Il piccolo Vittorio Fortunato, il neonato abbandonato in un sacco della spazzatura il 4 novembre scorso in un quartiere residenziale di Ragusa, sta decisamente bene. Lo conferma il direttore dell'Unità di Terapia intensiva neonatale del Giovanni Paolo II di Ragusa, Francesco Spata. Lo ha dichiarato proprio oggi pomeriggio in collegamento ai microfoni di Barbara D’Urso durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque", su Canale 5.

Sono trascorse due settimane da quando il piccolo Vittorio Fortunato, questo il nome scelto per lui dal personale del Giovanni Paolo II che lo ha accolto, il bambino è stato ritrovato in un cassonetto; ora sta bene tanto da potere lasciare l'ospedale ed essere dichiarato "affidabile".

Presente in collegamento ai microfoni della D’Urso insieme al direttore anche l’assessore ai servizi sociali del Comune di Ragusa Luigi Rabito che ha ricordato che a nome del bambino il Comune di Ragusa ha anche aperto un conto corrente al quale lo stesso potrà accedere non prima di avere compiuto diciotto anni. Per Vittorio Fortunato, coccolato da medici ed infermiere del reparto, moltissime sono state le richieste di adozione da parte di tutta Italia.