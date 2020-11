Ragusa, il piccolo Vittorio Fortunato è stato adottato

Ragusa - Ha una mamma e un papà Vittorio Fortunato, il neonato di Ragusa che il 4 novembre scorso è stato abbandonato in un cassonetto della raccolta differenziata davanti a una macelleria di Ragusa. Il Tribunale dei Minori di Catania ha affidato il bambino a una coppia di fuori provincia, per garantirne la privacy. E' regola che accada così. Il bambino sta bene ed è stato dimesso dall'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Per lui ora inizia una vita normale.