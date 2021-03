Ragusa, il vento non spazza nubi e piogge: il meteo della settimana

Ragusa - Cieli ancora poco nuvolosi sulla provincia iblea, salvo qualche addensamento serale, ma il tempo è destinato a peggiorare già da domani. Oggi la temperatura massima sarà di 13°C, la minima di 3°C. Venti tesi al mattino e forti al pomeriggio. In dettaglio, le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Martedì 16. Molte nuvole in cielo al mattino con deboli piogge, in attenuazione col passare delle ore: in tutto sono previsti 1.4mm di pioggia. La massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C. I venti sempre forti.

Mercoledì 17. La mattinata comincia meglio per peggiorare progressivamente, fino a portare qualche debole pioggia in serata. La temperatura massima sarà di 12°C, la minima di 3°C. Tesi i venti.

Giovedì 18. Sarà la giornata più piovosa della settimana, con rovesci anche temporaleschi per gran parte delle 24 ore: sono attesi 20.5mm di pioggia. Massime e minime resteranno sui valori fin qui rilevati senza subire grossi scossoni. I venti tornano forti.

Venerdì 19. Migliora il tempo, poco nuvoloso, con venti finalmente moderati. La temperatura massima sarà di 12°C, mentre la minima scenderà fino a 1°C. Purtroppo il sereno durerà poco: sabato il cielo si riannuvolerà, portando qualche debole pioggia, ma ci sarà tempo per riaggiornarci.