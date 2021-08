Ragusa, l’estate sta finendo: il meteo della settimana

Ragusa - Il caldo torrido di luglio e agosto si avvia a diventare un ricordo: la temperatura massima registrata oggi in provincia sarà di appena 26°C, la minima di 18°C. Solo qualche nuvola di passaggio nelle ore centrali della giornata. I venti si manterranno moderati. Una situazione climatica ideale, che proseguirà per tutta la settimana. Di seguito le previsioni del tempo, in dettaglio, per i prossimi giorni.

Martedì 31. Cieli in prevalenza sereni nell’arco delle 24 ore, con la temperatura massima a 30°C e la minima a 19°C. I venti rinforzano a tesi nel pomeriggio.

Mercoledì 1. Cielo poco nuvoloso e colonnina di mercurio in leggero rialzo: la massima raggiungerà i 31°C, mentre la minima i 21°C. Umidità e addensamenti cumuliformi riporteranno una lieve afa sul territorio ibleo, spazzata via in serata dai venti tesi.

Giovedì 2. Nubi sparse alternate a schiarite e temperature di nuovo in calo: la massima scende a 27°C, la minima a 19°C. I venti tornano moderati.

Venerdì 3. Cieli con poche nubi e ampie schiarite di sole, si allarga la forbice termica: dai 29°C di massima agli appena 17°C di minima. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.