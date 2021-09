Ragusa, la Cattedrale di San Giovanni brilla di nuova luce FOTO

Ragusa – Fari e proiettori sulla facciata per tre livelli di illuminazione a led con fasci luminosi, che s’intrecciano a volte e colonne: la cattedrale di San Giovanni in Battista, nel centro storico superiore, risplende di bianco dopo le polemiche sollevate per la precedente illuminazione “a luci rosse”. Il progetto - finanziato dal Comune - è della Noroo Milan Design Studio e dello scenografo Paolo Calafiore, già curatore di istallazioni simili in tutta Italia: dal Palazzo Vecchio di Firenze, al Castello Sforzesco di Milano.

Anche la cupola è illuminata da una corona di spot a luce calda che in radenza sulle colonne si intermezza alle vetrate del tamburo, facendone armoniosamente risaltare i preziosi dettagli architettonici. “Quest’accensione vuole essere simbolo della rigenerazione in atto nel centro di Ragusa - dice il sindaco, Peppe Cassì -, che dopo una fase di svuotamento sta per ritrovare luoghi abbandonati nel tempo come lo storico teatro Concordia, l’ex biblioteca Civica, l’ex Scalo merci che diventerà giardino e polo della mobilità, e che ha già visto rinascere l’ex facoltà di Giurisprudenza, ormai in disuso, in un centro commerciale culturale”.