Ragusa, la Fiera Agricola concomitante col G7 agricoltura, la gaffe

Ragusa - Gaffe del Comune di Ragusa nella Organizzazione della Fiera Agroalimentare Mediterranea. La Fam è già segnata da polemiche.

Il Comune di Ragusa, che ha siglato il protocollo d'intesa con la Camera di Commercio e diversi assessorati per l'organizzazione della manifestazione, sembra non aver considerato un dettaglio fondamentale: nelle stesse date, nella vicina Siracusa, si terrà il G7 sull'agricoltura, con i rappresentanti delle sette maggiori economie mondiali. Un evento di risonanza globale, incentrato sui temi legati all'innovazione agricola e all'inclusione, con un programma vasto e appuntamenti di grande interesse per l'intero settore. La 49esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, evento storico dedicato alle eccellenze del settore agricolo e alimentare, si terrà quest'anno dal 27 al 29 settembre con una nuova location: l'area adiacente all'ex Mercatone sulla strada provinciale 60 Ragusa-Santa Croce, nella contrada Gilestra. Una scelta logistica che ha segnato un cambio rispetto alla tradizionale sede del Foro Boario.

La sovrapposizione delle due manifestazioni potrebbe penalizzare la Fiera Agroalimentare Mediterranea, limitando la partecipazione e l'attenzione del pubblico e degli operatori del settore. La coincidenza dei due eventi appare come una mancanza di coordinamento istituzionale e un possibile sgarbo verso l'organizzazione del G7, un evento di portata internazionale che avrebbe richiesto un’attenzione e un rispetto maggiori in termini di programmazione.