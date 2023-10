Ragusa, la grande fortuna dei neo assunti alla Iblea Acque Spa

Ragusa - Una buona notizia su Iblea Acque, per i nuovi assunti però.

Ricordate la storia del concorso della discordia, quello in cui si sono presentati solo in 9 partecipanti per 4 posti, sollevata dal consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro e che ha scatenato un putiferio?

Dopo che erano state messe in discussione le modalità e la tempistica della pubblicazione del bando e la conclusione degli esami, a 25 giorni dalla data di assunzione, il 29 settembre scorso, con apposito provvedimento dell’Amministratore unico della società, l'Ing. Franco Poidomani, a due dipendenti nuovi assunti (l'ing. Renato Savarese e il dott. Alberto Depetro) è stato attribuito l’interim della dirigenza per i due settori nevralgici per il funzionamento della azienda e vale dire la gestione, gli investimenti e la logistica, l’Amministrazione e la contabilità.

Una promozione fulminea per i due neo assunti che andranno a ricoprire il ruolo di dirigenti, ruolo per il quale è prevista una indennità doppia rispetto a quella attuale. Ma vi è di più. La funzione dirigenziale assicura agli interessati premi assicurativi, assistenza legale, oltre alla possibilità di riservare loro le procedure per un concorso pubblico destinato alle figure dirigenziali deputate alla gestione della società. Un nuovo concorso pubblico, entro sei mesi, stante a quanto riportato nelle determine n.134 e 135 del 29 settembre del 2023.