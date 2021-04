Ragusa, la primavera arranca: le previsioni meteo del weekend in provincia

Ragusa – Il cielo sereno con cui ci siamo svegliati stamani durerà poco: col passare delle ore le nuvole, trascinate dai forti venti, aumenteranno fino a coprirlo del tutto in serata, senza tuttavia portare piogge. Bassine le temperature sulla provincia iblea, con la massima a 11°C e la minima a 4°C, ma saliranno nel corso del fine settimane. Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni, sul nostro territorio.

Venerdì 9. I venti calano improvvisamente a deboli lasciando i cieli puliti per l'intera giornata, a parte qualche nube di passaggio. La temperatura massima registrata si assesterà sui 13°C, la minima sui 5°C.

Sabato 10. Tempo variabile nell’arco delle 24 ore, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti e temperature non subiranno grosse modifiche, restando moderati i primi e tra i 14°C di massima e i 4°C di minima le seconde.

Domenica 11. Insiste sempre qualche velatura a ostacolare il sole, in compenso sale la colonnina di mercurio: la massima arriverà a 19°C e la minima a 8°C. Da lunedì le nubi aumenteranno, e non è escluso che nell’entroterra cada qualche goccia di pioggia, crescono però leggermente anche le temperature: la massima in particolare potrà superare i 20°C, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Intanto, per ogni dettaglio climatico in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.