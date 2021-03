Ragusa, le previsioni del tempo della settimana sulla provincia

Ragusa – La giornata sulla provincia iblea parte col bel tempo ma le nubi aumenteranno nel pomeriggio fino a coprire il cielo in serata, non sono tuttavia previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C, la minima di 7°C. I venti si manterranno moderati per tutta la settimana. Di seguito, il dettaglio giorno per giorno.

Martedì 2. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intero arco delle 24 ore. Colonnina di mercurio in leggera discesa: la massima registrata sarà di 14°C, mentre la minima di 5°C.

Mercoledì 3. Ancora nuvole e squarci di sereno per tutto il giorno, con un po’ di nebbia alla sera. Sostanzialmente invariate le temperature massime e minime.

Giovedì 4. Molte nubi al mattino in graduale dissoluzione però durante la giornata. Calano le temperature, con la massima a 10°C e la minima a 4°C.

Venerdì 5. Di nuovo cieli coperti la mattina con possibilità di deboli piogge, anche in questo caso in assorbimento col passare delle ore: in tutto sono attesi 1.7mm di pioggia. La massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C.

Sabato 6. Cielo poco nuvolosi, con al massimo qualche velatura nel pomeriggio . La temperatura massima sarà di 15°C, la minima di 6°C. I venti deboli.