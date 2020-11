Ragusa, le previsioni del tempo per la settimana

Lunedì 30. Cieli in prevalenza poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, quella minima di 7. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nordovest, al pomeriggio moderati.

Martedì 1. Cieli in prevalenza poco nuvolosi ma, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste precipitazioni. La temperatura massima sarà di 13.5°C, la minima di 10. I venti saranno moderati da nordovest per tutta la giornata.

Mercoledì 2. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco: sono previsti 7.2mm di pioggia. La massima registrata sarà di 13.5°C, la minima di 9. Venti molto tesi.

Giovedì 3. Molto nuvoloso e coperto al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata: previsti 12.1mm di pioggia. La massima sarà di 11°C, la minima di 7. Allerta meteo legata al vento.

Venerdì 4. Tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio: non sono previste comunque precipitazioni. La massima sarà di 11.5°C, la minima di 7. Venti deboli da ovest.

Sabato 5. Torna il maltempo: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio ma in ripresa dalla sera: previsti 3.7mm di pioggia. La massima sarà di 13°C, la minima di 9. Venti deboli da sudest.