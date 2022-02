Ragusa, le previsioni meteo della settimana

Ragusa - Cieli in prevalenza sereni oggi in provincia di Ragusa, con nubi in aumento dal pomeriggio. Anche martedì, col passare delle ore, sarà possibile localmente qualche breve addensamento ma nel complesso tutta la settimana sarà abbastanza soleggiata sul territorio ibleo.

Le temperature massime registrata si manterranno costantemente sui 15-16°C diurni lungo la costa. Più ballerine le minime notturne nell’entroterra: dai 7°C di lunedì ai 4°C di martedì, tra 5 e 6°C nelle restanti giornate.

I venti saranno tesi ma da mercoledì perderanno d’intensità calando a moderati giovedì, fino a soffiare deboli venerdì. I mari, al contrario, da agitati si faranno progressivamente mossi. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.