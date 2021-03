Ragusa, le previsioni meteo della settimana in provincia

Ragusa – Splende il sole stamani sulla nostra provincia, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio. Non sono tuttavia previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C. Deboli i venti. Di seguito le previsioni del tempo per la settimana.

Martedì 30. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, ma con qualche nuvola in locale aumento dal pomeriggio. La temperatura massima registrata durante la giornata sarà di 19°C, la minima di 10°C.

Mercoledì 31. Nubi sparse alternate a schiarite per tutto il giorno. Pressoché invariata l’escursione termica, con la massima che toccherà 18°C e la minima assestata a 9°C. Venti sempre deboli.

Giovedì 1. Ancora nuvole alternate ad aperture nell’arco delle 24 ore. Prosegue il lieve calo termico , con la massima che raggiungerà i 17°C e la minima gli 8°C.

Venerdì 2. Cieli sereni, al massimo con qualche velatura in transito nelle ore centrali. La colonnina di mercurio nel weekend risale: la massima sarà di 20°C e la minima di 9°C. I venti si fanno moderati.

Sabato 3. Cielo sempre poco nuvoloso, salvo la presenza di qualche addensamento in serata. La temperatura massima sale fino a 22°C, mentre la minima resta ferma a 9°C. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.