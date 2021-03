Ragusa, le previsioni meteo della settimana sulla provincia

Ragusa - Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con qualche goccia di pioggia che potrebbe cadere tra le 10 e le 13. La temperatura massima sarà di 13°C, la minima di 6°C. Venti tesi.

Martedì 9. Più schiarite che nuvole, che tenderanno a compattarsi solo nella notte. Escursione termica praticamente assente: la massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C. I venti diventano moderati.

Mercoledì 10. La leggera pioggerella notturna proseguirà fin nelle prime ore del mattino, per dissolversi verso ora di pranzo. Aumenta la forbice delle temperature, con la massima a 15°C e la minima a 7°C. I venti tornano tesi.

Giovedì 11. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Calano le temperature: la massima sarà di 10°C, mentre la minima di 5°C. Venti di nuovo moderati.

Venerdì 12. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Continua il saliscendi della colonnina di mercurio: la massima sarà di 14°C, la minima invece di 4°C.

Sabato 13. Migliora ancora la situazione in cielo, con sempre meno velature. La temperatura massima salirà fino a 16°C, la minima stazionaria a 4°C per un salto termico di ben 12 gradi. Per ogni dettaglio vi rimandiamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.