Ragusa, le previsioni meteo sulla provincia nel weekend

Ragusa - Cieli parzialmente nuvolosi oggi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio: la temperatura massima sarà di 14°C, la minima di 7°C. Caratteristica del weekend sarà proprio questa nuvolosità irregolare, con nubi alte e sottili in transito specie sulle aree interne della provincia iblea. Di seguito, le previsioni meteo giorno per giorno.

Venerdì 5. Cielo coperto salvo parziali aperture nelle ore centrali della giornata e calano lievemente le temperature: la massima registrata sarà di 12°C, mentre la minima di 5°C. I venti da deboli si fanno moderati.

Sabato 6. La situazione migliora sensibilmente, specie al mattino, con meno nuvole in cielo e la colonnina di mercurio in risalita: la temperatura massima salirà a 15°C e la minima a 7°C.

Domenica 7. La pressione diminuisce e, con i venti che soffieranno tesi, favorisce l'arrivo di aria più umida che determinerà un rapido aumento delle nubi, in accumulo durante il giorno fino a diventare nebbia in serata. Temperature massime e minime riscendono, rispettivamente a 12°C e 6°C.

Per ogni dettaglio, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.