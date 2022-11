Ragusa, legge 104, medico ne fruiva senza diritto. Indagine dell’Asp

Ragusa - Continuava a usufruire dei permessi di esenzione dal posto di lavoro della Legge 104 (sono i tre i giorni al mese riconosciuti ai lavoratori che prestano assistenza a familiari con disabilità grave), nonostante il diritto per accedere ai permessi fosse scaduto da un anno.

E’ successo a Ragusa, dove un medico dell'ospedale Giovani Paolo II, in ragione di tale esenzione, non espletava né la reperibilità, né i turni del pronto soccorso Covid, usufruendo del permesso di esenzione della Legge 104, regolarmente rilasciato dall'Inps, che tuttavia non era più stato rinnovato alla scadenza, circa un anno prima, dagli stessi uffici della previdenza.

Il provvedimento di revoca della agevolazione di esenzione, sfuggito evidentemente ai controlli degli uffici dell’azienda, è scattato qualche giorno fa determinando un’indagine interna. La conferma dell’episodio arriva dal Commissario straordinario dell’Asp, Gaetano Sirna: “Stiamo verificando tutta la vicenda ed eventuali corresponsabilità - riferisce Sirna a Ragusanews-. C’è un’attività d’indagine interna. Si tratta di un fatto grave che non può essere accettato. Una volta accertati i fatti, sarà la commissione disciplinare a valutare la vicenda”.