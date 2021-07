Ragusa, lite sotto casa: parte la secchiata d’acqua VIDEO

Ragusa – Esasperata dal litigio con un uomo sotto il portone, si arma di secchio d’acqua: non riuscendo però a raggiungerlo col getto fino in strada, la donna si accontenta di fargli la doccia alla moto parcheggiata sotto il balcone. La scena, filmata ieri sera in strada a Ragusa, non è passata inosservata ad alcuni pedoni.