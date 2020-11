Ragusa, medico rianimatore in pensione torna in servizio. Gratuitamente

Ragusa - Il dottor Luigi Frasca è un medico in pensione. Rianimatore. Una rarità di questi tempi. Ha dedicato 35 anni di professione all’ospedale di Ragusa. Per lungo tempo ha diretto l’Unità di Rianimazione dell’ospedale ibleo. Dal 2010 è in pensione, e collabora con alcune strutture sanitarie private.

C’è bisogno di dare una mano per far fronte all'emergenza sanitaria del Coronavirus. Questa situazione turba, tutti. Specie un medico rianimatore. Frasca raccoglie i ripetuti inviti della direzione sanitaria dell’Asp, alla ricerca disperata di nuove leve o camici bianchi di comprovata esperienza. Poco importa, bisogna intervenire.

Con una mail dello scorso 4 novembre indirizzata alla direzione di Piazza Igea, il dottore Frasca, offre la sua disponibilità, decide di ritornare in corsia per far fronte all'emergenza, a titolo gratuito, unitamente ad altri colleghi che l’Asp è riuscita a reperire. Al bando i rischi, prevale il senso del dovere.

A Ragusanews ammette: "Se ognuno fa la sua parte, ne usciamo tutti". Poi aggiunge: “La prego, nessun clamore, sono un medico. E’ un mio dovere”.

"C’è bisogno di aiuto per sostenere colleghi che stanno facendo sacrifici immensi. Nessuna persona che ami questa città, il proprio lavoro, poteva voltarsi dall’altra parte"- ha aggiunto il dott Frasca, che di anni ne ha 70.

Da questa settimana il dottor Frasca rimetterà il camice, in un momento così pesante. Il suo esempio è stato accolto anche da altri tre medici rianimatori in pensione, tipico dell’arruolamento. Si, perchè in ospedale, ai tempi della pandemia Covid-19, si sta come in trincea: schierati contro un nemico invisibile.

Prima o poi, la pandemia si esaurirà e finalmente il dottor Frasca potrà dedicarsi ai sui hobby preferiti: "Ora è giusto essere vicini, presenti. Ognuno deve fare la sua parte. Se tutti fanno un pezzettino, ne usciamo".