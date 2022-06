Ragusa, ondate di calore: i 10 consigli dell'Asp

Ragusa - L'Asp ragusana ha presentato il piano sanitario locale di prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore: "Un piano operativo semplice, ma efficace - spiega una nota dell'azienda sanitaria - perché fornisce ottimi consigli da seguire per evitare rischi nei giorni di allerta per l'eccessivo caldo, realizzato grazie a una rete di collaborazione di tutti i servizi sanitari e le strutture distrettuali dell'azienda: guardie mediche, presidi territoriali di emergenza, pronto soccorso degli ospedali aziendali, Rsa". Partecipano alla rete anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le organizzazioni di volontariato.

Il piano è rivolto principalmente alla popolazione degli anziani, soprattutto se malati cronici, cardiopatici, diabetici; persone più a rischio di complicanze, a causa di una maggiore sensibilità al calore, e bambini, soprattutto quelli molto piccoli, che sono i soggetti più a rischio di malesseri dovuti alle alte temperature. Referente è Gino Taranto, che ha coordinato il gruppo di lavoro di cui fanno parte l'unità educazione alla salute aziendale e l'unità comunicazione.

E' possibile consultare il sito aziendale per avere tutte le informazioni e suggerimenti per gestire le ondate di calore. Inoltre, informazioni utili per affrontare il caldo estivo sono contenute nelle grafiche pubblicate sul sito www.asp.rg.it e nella pagina Facebook aziendale (che alleghiamo di seguito), su come proteggerci, nell'ambito della consueta "Campagna estate sicura". Info: numero verde del punto informativo aziendale e Urp tel. 800042520 - 0932234203 - 0923234204.