Ragusa piange Chiara La Guardia, morta a 19 anni

Ragusa - La notizia è arrivata ieri ed è stata terribile. Chiara La Guardia è stata stroncata dal male ad appena 19 anni. C'è grande tristezza oggi in città per la morte di questa ragazza, che ha curato la sua malattia a Bologna per molti anni, conosciuta anche come atleta della New Volley Ragusa.

I funerali si terranno martedì 7 dicembre nella chiesa di Maria Ausiliatrice ai Salesiani a Ragusa.

