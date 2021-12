Ragusa piange Giovanni Occhipinti, intellettuale e scienziato. VIDEO

Ragusa - Scienziato, intellettuale, un look anni Settanta, studi a Bologna, cattedra alla Sorbona di Parigi. Giovanni Occhipinti, 45 anni, è morto in un incidente stradale lungo la famigerata Ragusa-Catania, allo svincolo di Vizzini, a bordo di una utilitaria. Era ragusano, da molti anni assente per studio prima e lavoro poi, stava rientrando per le feste natalizie quando ha incrociato la morte in un incidente stradale.

Di lui resta, fra le altre testimonianze, questa intervista a Repubblica del 2015, dove Giovanni si definisce esponente della generazione Bataclan. VIDEO.