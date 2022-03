Ragusa piange Vlad, morto in un incidente in moto. Citava Simoncelli

Ragusa - Un ragazzo gentile. Così viene descritto Vlad, morto stamani a 27 anni mentre a bordo della moto da Ragusa tornava nella sua Marina. Bello e gentile, Vlad era arrivato in Italia quando aveva 12 anni, insieme alla mamma e alla sorella. Una famiglia rumena naturalizzata italiana, ragusana. Faceva l'istruttore di fitness nella palestra di Marina di Ragusa, borgata in cui viveva, era un amante dello sport. Sua una foto al mare, con la tavola da serf, scattata lo scorso febbraio in spiaggia, proprio a Marina.

Amava le moto, Vlad, al punto da citare un giovane campione che in moto è morto: "Si vive di più andando cinque minuti al massimo su una moto come questa, di quanto non faccia certa gente in una vita intera. (Marco Simoncelli)". Questo scriveva profeticamente, e con premonizione agghiacciante, davanti alla sua moto rossa, Vlad.

Ora si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, così improvvisa, così prematura.