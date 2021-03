Ragusa, pioggia sul weekend rosso: le previsioni meteo sulla provincia

Ragusa - Cieli grigi oggi sulla provincia iblea con deboli piogge, in assorbimento solo dalla sera: in tutto sono previsti 4.2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 12°C, la minima di 4°C. Venti forti. Nel weekend andrà ancora peggio ma tanto, finendo la Sicilia in zona rossa come tutta Italia, ai più toccherà starsene a casa. Di seguito, le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Venerdì 19. Le nuvole aumenteranno gradualmente nel corso della giornata fino a portare rovesci anche a carattere temporalesco, soprattutto in serata: attesi 6.4mm di pioggia. La massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C.

Sabato 20. Cielo ancora coperto con deboli piogge per l'intero arco delle 24: in tutto sono previsti 19.2mm di pioggia. Continua ad assottigliarsi l’escursione termica, con la massima a 11°C e la minima a 6°C. I venti sempre forti.

Domenica 21. Nubi tutto il giorno, con rovesci a partire dal pomeriggio: previsti 11.7mm di pioggia. La massima sarà di 11°C e la minima di 8°C. I venti perderanno forza e si faranno moderati. Purtroppo anche l’inizio della prossima settimana non si prospetta dei migliori, con la colonnina di mercurio giù di qualche grado e nuove piogge, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni dettaglio, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.