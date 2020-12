Ragusa: piove di notte, oggi la giornata più fredda

Ragusa - Nubi in progressivo aumento oggi su tutta la provincia con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco: sono previsti 13.9mm di pioggia. Mai così basse finora le temperature: quella massima registrata durante la giornata sarà di 10°C, la minima di 4°C.

Venerdì 11. Domani cieli ancora molto coperti al mattino ma i venti tesi spazzeranno lentamente via le nuvole e le piogge caleranno d’intensità, per riprendere anche in questo caso nelle ore notturne . Le temperature inizieranno a risalire, con la massima a 12.5°C e la minima che toccherà quasi 7.

Sabato 12. Il copione non cambia: nubi sparse alternate a schiarite per tutto il giorno e precipitazioni di notte, con la colonnina di mercurio che non subirà sostanziali variazioni. e temperature massime e minime che non subiranno sostanziali variazioni.

Domenica 13. Cielo sempre parzialmente nuvoloso ma almeno non sono previste piogge. La massima sarà di 11.6°C e la minima di 6°C. Già da lunedì, con l’inizio della nuova settimana, la situazione meteo si stabilizzerà e il sole dovrebbe tornare a far capolino.