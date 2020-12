Ragusa, piove sugli spostamenti in extremis del weekend

Ragusa - Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata di oggi. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8. Da stasera le nuvole cominceranno ad addensarsi, preludio del maltempo che accompagnerà la nostra provincia anche questo fine settimana: l’ultimo in cui sono ancora permessi gli spostamenti tra comuni prima del blocco di Natale. In dettaglio, le previsioni nei prossimi giorni.

Sabato 19. Cieli coperti fino a sera, quando cominceranno delle deboli piogge. Temperature in leggero aumento, moderati i venti.

Domenica 20. Le precipitazioni prenderanno consistenza nella notte fino a trasformarsi in rovesci, anche temporaleschi: previsti 22.6mm di acqua. La massima calerà a 12°C, ma la minima salirà a 10. I fenomeni saranno tuttavia in attenuazione nel pomeriggio.

Lunedì 21. Ci sveglieremo senza pioggia e qualche timido raggio di sole filtrerà perfino tra le nubi, purtroppo durerà poco: dalla sera riprenderanno i rovesci. Ma saranno gli ultimi dell’anno, da martedì dovrebbe tornare infatti il sereno e l’appuntamento con gli acquazzoni se ne riparlerà nel 2021.