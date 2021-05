Ragusa: piscine chiuse, ma non per i pompieri VIDEO

Ragusa – Concluso il corso Atp - Autoprotezione in ambiente acquatico - organizzato dal comando dei vigili del fuoco di Ragusa, nel rispetto delle normative Anti Covid. Dopo la prima giornata di lezioni in aula, le prove pratiche degli allievi presso la piscina comunale e in ambiente - nell’invaso artificiale della diga di Santa Rosalia - dove hanno appreso le tecniche per autogestirsi negli scenari accidentali.