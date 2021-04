Ragusa, Primo Maggio rovente: 33 gradi, il meteo del weekend in provincia

Ragusa - Giornata calda e soleggiata oggi sulla nostra provincia, con venti moderati: la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 14°C. Con maggio la primavera entra nel vivo, regalando un anticipo d’estate. Di seguito le previsioni per il fine settimana.

Sabato 1. Il cielo si vela appena, restando parzialmente nuvoloso nell’arco delle 24 ore. In compenso la colonnina di mercurio schizza in alto: la temperatura massima toccherà i 33°C e la minima non scenderà sotto i 22°C. Deboli i venti.

Domenica 2. Sempre leggermente nuvolo in cielo, ma con temperature ancora sostenute: la massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C. L’infuocata è destinata tuttavia a raffreddarsi con l’inizio della nuova settimana, quando le temperature torneranno ad essere comprese tra i 12/13 gradi di minima e i 24/25 di massima.