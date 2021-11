Ragusa, prof istituto Fermi positivo al Covid: test in 8 classi e dad in 15

Ragusa - Un docente del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa è risultato venerdì pomeriggio positivo al covid a seguito di un tampone di controllo. La dirigente scolastica dell’istituto superiore, in via precauzionale e seguendo le procedure, ha deciso di attivare la sorveglianza con i test per otto classi, quelle in cui il docente aveva svolto delle lezioni nei giorni precedenti.

Altre 15 classi dello stesso istituto sono state messe in didattica a distanza pur non avendo avuto contatti con il docente risultato positivo.