Ragusa, Riccardo Schininà indica i 4 assessori designati

Ragusa - Due donne e altrettanti uomini nel pieno rispetto della parità di genere. È il primo criterio adottato dal candidato sindaco della coalizione civico, progressista e popolare Riccardo Schininà, nell’indicazione dei quattro assessori designati in prima battuta.

Si tratta di Giancarla La Cognata nome da sempre presente nella politica attiva, impegnata nel mondo della scuola e nella difesa dei diritti dei lavoratori; Tiziana Vitale giovane commercialista e persona di altissime qualità professionali; l’avvocato Michele Sbezzi e il commercialista Claudio Castilletti, per i quali non servono ulteriori presentazioni, considerato lo spessore professionale che entrambi rappresentano.

“Ringrazio – ha argomentato Riccardo Schininà – i partiti e i movimenti della coalizione che mi sostiene nell’avermi consentito di scegliere i quattro assessori designati seguendo alcuni criteri di valutazione. Innanzitutto il fatto che ci fossero due donne e due uomini che considero un requisito fondamentale, a seguire il principio che si tratta di persone in rappresentanza della società civile e per ultimo, ma non certamente meno importante, il fatto che sono dei professionisti nei rispettivi ambiti lavorativi e dunque persone che hanno competenza nel sapere ‘leggere’ e decodificare tutto ciò che attiene all’azione amministrativa di ogni giorno. Ringrazio infine Giancarla La Cognata, Tiziana Vitale, Michele Sbezzi e Claudio Castilletti per aver accolto la mia proposta e dunque proseguire a fianco nel corso delle prossime settimane che ci porteranno al voto del 28 e 29 maggio”.