Ragusa: rovesci oggi e sabato pomeriggio, lunedì afa. Il meteo in provincia

Ragusa - Nubi in progressivo aumento oggi sulla nostra provincia, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio: in tutto sono attesi quasi 13mm di pioggia. Il cielo rasserenerà in serata. La temperatura massima sarà di 24°C, la minima di 16°C. Deboli i venti. Di seguito le previsioni per il fine settimana.

Venerdì 10. Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, specie nelle ore centrali della giornata, ma non sono previste piogge. La massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C. I venti diventano moderati.

Sabato 11. Anche in questa giornata è attesa della pioggia nelle ore pomeridiane e nelle aree più interne: circa 7mm di acqua in tutto. Pressoché immobile la colonnina di mercurio, con le temperature comprese tra i 27°C e i 18°C.

Domenica 12. Il tempo migliora sensibilmente e sarà sereno per gran parte delle 24 ore. Le temperature, stazionarie, saliranno invece da lunedì con la massima che arriverà a 30°C e la minima a 20°C, portando afa sul territorio ibleo. Nel frattempo, per ogni dettaglio, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.