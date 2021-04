Ragusa, sabato torna il sole: le previsioni meteo del weekend in provincia

Ragusa – Nuvole e vento in progressivo aumento oggi sulla nostra provincia, con possibilità di deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento però in serata: in tutto cadranno al massimo 2.6mm di acqua. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C. Di seguito, le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Sabato 24. Ancora cieli parzialmente nuvolosi ma il cielo si schiarirà col passare delle ore fino a diventare sereno in serata. Così come i venti, che caleranno gradualmente fino a diventare deboli. Invariata l’escursione termica sulla colonnina di mercurio, che resta compresa tra i 16°C di massima e i 10°C di minima.

Domenica 25. Splende il sole per tutto il giorno della Liberazione, a parte qualche isolata velatura di passaggio. La temperatura massima sale leggermente a 17°C, mentre la minima scende a 8°C. Anche lunedì è previsto bel tempo. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.