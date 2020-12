Ragusa: settimana di pioggia, temperature giù fino a 5 gradi

Ragusa – La provincia di Ragusa è stata risparmiata finora dall’ondata di maltempo che nel weekend ha messo in ginocchio Messina, Catania e Palermo. Oggi al massimo qualche goccia al pomeriggio, ma da domani rinizia una settimana di pioggia che terminerà probabilmente solo sabato 12. In dettaglio, le previsioni del tempo per i prossimi giorni nella provincia.

Martedì. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Temperature in leggero calo: 13.4°C la massima, 6.6°C la minima.

Mercoledì. Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Le temperature scenderanno ulteriormente: la massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5.7°C. Venti molto forti.

Giovedì. Ancora molte nuvole e pioggerelle per l'intera giornata. Prosegue la discesa della colonnina di mercurio, con la massima a 9.6°C e la minima di 4.4°C. I venti perderanno intensità.

Venerdì. I piovaschi diventano temporali: sono previsti 18mm di pioggia. Rasserena però in serata, il che provocherà una sorta di assenza di escursione termica: le temperature stazioneranno per tutto il giorno tra i 10 e i 9°C.