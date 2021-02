Ragusa, settimana di sole sulla provincia: le previsioni giorno per giorno

Ragusa - Cieli nuvolosi o coperti stamani ma dal pomeriggio comincerà ad aprirsi regalando alla provincia una settimana di bel tempo, con venti tra il debole e il moderato. La temperatura massima oggi sarà di 13°C, la minima di 8°C.

Martedì 23. Nubi basse e banchi di nebbia la mattina ma, come nella giornata precedente, rischiara col passare delle ore. Si allarga la forbice termica, da 16°C di massima a 4°C di minima.

Mercoledì 24. Cielo finalmente sereno, salvo qualche addensamento pomeridiano. La massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C.

Giovedì 25. Bel tempo con sole splendente per tutto il giorno. La temperatura massima sale ancora e toccherà fino ai 20 °C, mentre la minima rimarrà stabile a 6°C.

Venerdì 26. Nubi sparse alternate a schiarite, ma non sono previste piogge e il clima resterà gradevole per il periodo. La massima arriverà a 14°C, la minima è fissa a 6°C. Per ogni ulteriore dettaglio vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.