Ragusa, si inaugura il comitato elettorale di Riccardo Schininà

Ragusa - Sarà inaugurato venerdì 14 aprile alle ore 18.30 il comitato elettorale del candidato sindaco Riccardo Schininà. La sede del comitato è in via Roma al civico 173.

“Abbiamo scelto – ha anticipato Riccardo Schininà – una sede nel cuore del centro storico di Ragusa superiore, proprio per dimostrare che oltre le parole ci vogliono i fatti. Noi crediamo profondamente nella rivitalizzazione dei centri storici e abbiamo appositamente scelto come sede operativa per le prossime settimane un locale di via Roma che deve essere un luogo di incontro e di confronto, aperto alla cittadinanza e al dialogo”.