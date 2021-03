Ragusa, torna il caldo: le previsioni meteo del weekend sulla provincia

Ragusa - Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata: la temperatura massima sarà di 13°C, la minima di 3.6°C. Venti deboli. Di seguito, in dettaglio, le previsioni del tempo per il fine settimana sulla nostra provincia, che sarà caratterizzato soprattutto dall’assenza di piogge e dal rialzo termico.

Venerdì 26. Cielo sempre parzialmente nuvoloso, con qualche nube in più nel pomeriggio. Salgono lievemente le temperature: la massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C. I venti diventano moderati.

Sabato 27. Giornata fotocopia, col sole velato da nuvole di passaggio nell’arco delle 24 ore. Stazionaria la colonnina di mercurio, con la temperatura massima a 16°C e la minima a 5°C.

Domenica 28. L’unica novità di rilevo rispetto ai giorni passati è la temperatura, in costante ascesa: la massima arriverà a 18°C e la minima a 7°C. E lunedì salirà ancora, rispettivamente a 22°C e 9°C, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell'Aereonautica.