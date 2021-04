Ragusa, torna il caldo: le previsioni meteo della settimana in provincia

Ragusa – Stamattina la provincia iblea s’è svegliata col maltempo: uno strascico del maltempo che ha colpito domenica diverse zone della Sicilia, in rapido assorbimento però dal tardo pomeriggio. Le deboli piogge che interesseranno alcune aree porteranno in tutto 3.5mm di pioggia. Oggi la temperatura massima sarà di 13°C, la minima di 6°C. Venti forti.

Martedì 20. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata e senza piogge. La massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C. I venti si fanno tesi.

Mercoledì 21. Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità col passare delle ore. I venti calano ulteriormente a moderati , mentre la colonnina di mercurio comincia a risalire: la massima arriverà a 18°C, la minima a 8°C.

Giovedì 22. Cielo di nuovo parzialmente nuvoloso, ma sempre senza pioggia. Continuano a crescere le temperature: la massima toccherà i 19°C e la minima 11°C.

Venerdì 23. Giornata fotocopia, salvo i venti in rinforzo che torneranno tesi per tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, la minima 13°C. Il trend di sole misto a nuvole continuerà anche sabato, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni info in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aereonautica.