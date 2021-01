Ragusa, ultimo giorno di maltempo fino al prossimo weekend

Ragusa – Cieli ancora molto nuvolosi e venti forti sulla nostra provincia, con deboli piogge al mattino: sono previsti in tutto 2.9mm di pioggia, ma il tempo tornerà gradualmente sereno in serata. Le perturbazioni non si riaffacceranno prima del prossimo weekend. La massima sarà di 10°C, la minima di 3°C.

Martedì 19. Sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Temperature e venti, sempre tesi, non subiranno grosse variazioni.

Mercoledì 20. Nubi sparse alternate a schiarite, la massima registrata nelle 24 ore è assestata sui 10°C, la minima a 4°C. Venti in leggera diminuzione.

Giovedì 21. Torna il brutto: cielo coperto con parziali aperture solo nella seconda parte della giornata, ma non sono previste piogge. Salgono lievemente le temperature: la massima sarà di 12°C, la minima di 8°C.

Venerdì 22. Ancora nuove e schiarite per tutto il giorno: la massima sarà di 13°C, la minima resta a 8°C. Calano ancora i venti. Poi, da sabato, dovrebbero ricominciare le piogge serali, almeno fino a martedì 26. Ma ci sarà tempo di riaggiornarci.