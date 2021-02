Ragusa, ultimo giorno di maltempo: le previsioni sulla provincia VIDEO

Ragusa – Ancora una giornata con rovesci oggi, anche a carattere temporalesco nel pomeriggio: sono previsti 10.1mm di pioggia. la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, Ma da domani il tempo migliora. In allegato, un simpatico video diffuso da 3B meteo, con un ragusano che si lamenta per le previsioni sbagliate. Di seguito, in dettaglio, quelle per i prossimi giorni, che ci auguriamo siano giuste.

Martedì 2. Grazie ai forti venti, che spazzeranno la provincia iblea per tutte le 24 ore, le nuvole inizieranno ad alternarsi a schiarite e cesseranno le piogge. Temperatura massima e minima si assesteranno rispettivamente su 13°C e 8°C.

Mercoledì 3. Il cielo diventa sempre più terso, pur conservano ancora qualche velatura, e i venti si faranno deboli. Si allarga ancora la forbice termica, con la massima a 14°C e la minima a 6°C.

Giovedì 4. Sole e cieli sereni finalmente per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. Sale ancora la massima, fino a 16°C, mentre la minima resterà a 8°C. I venti torneranno tesi.

Venerdì 5. Ancora bel tempo, con sole splendente nell’arco delle 24 ore. Cresce anche la temperatura minima, che toccherà i 12°, mentre la massima non subirà variazioni. Moderati i venti.

Sabato 6. Tornerà a far capolino qualche nuvola, ma il cielo si confermerà prevalentemente sereno. La temperatura massima raggiungerà i 17°C, la minima sempre i 12°C. Venti moderati.