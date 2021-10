Ragusa, venerdì la giornata più piovosa: il meteo della settimana

Ragusa - Il sole su cui abbiamo spalancato le finestre stamattina sarà preso adombrato dalle nuvole che, nell’entroterra, potrebbero portare a qualche debole piovasco pomeridiano: poca roba, in serata già rischiara. I venti si manterranno deboli per tutta la settimana. La temperatura massima sulla costa riuscirà a toccare anche i 23°C, mentre la minima notturna si assesterà sui 12°C.

Anche martedì i cieli, poco nuvolosi al mattino, tenderanno a compattarsi nelle ore centrali con qualche eventuale, breve e isolato acquazzone a livello locale. Mercoledì e giovedì sparirà anche questa possibilità: meno nubi in cielo, ma l’escursione termina resterà sostanzialmente invariata.

Sarà venerdì che, fin dall’alba, torneranno dei rovesci sparsi sul territorio, che faranno scendere la colonnina di mercurio di un paio di gradi nei valori massimi e minimi. Già da sabato, però, la situazione migliora decisamente. Ci sarà tempo per riaggiornarci: nel frattempo, per ogni dettaglio in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.