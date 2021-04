Ragusa, venerdì pioggia: le previsioni meteo della settimana in provincia

Ragusa - Oggi nubi sparse alternate a schiarite sul territorio ibleo, con tendenza a una graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. La temperatura massima sarà di 18°C, la minima di 9°C. Venti tesi. Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Martedì 13. I venti resteranno tesi ma la giornata sarà in prevalenza soleggiata, salvo la presenza di qualche velatura al mattino. Pressoché invariata l’escursione termica, compresa tra 19°C di massima e i 9°C di minima.

Mercoledì 14. Qualche nube in più nel pomeriggio ma i cieli si manterranno nel complesso poco nuvolosi. Calano i venti, a deboli, e anche le temperature: la massima registrata sarà di 17°C, mentre la minima di 6°C.

Giovedì 15. Nubi in progressivo aumento, con la possibilità di qualche goccia di pioggia. Crolla la colonnina di mercurio, che resterà inchiodata tra i 9°C di massima e gli 8°C di minima: appena un grado di differenza.

Venerdì 16. Cielo coperto nelle prime ore della giornata con deboli piogge, in attenuazione in serata: in tutto sono attesi 4.3mm di pioggia. I venti tornano forti. La temperatura massima sale leggermente a 13°C, mentre la minima è ferma a 8°C. Anche sabato è previsto maltempo. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rimandiamo al sevizio meteo dell’Aereonautica militare.