Ragusanews ha compiuto 14 anni

Ragusanews ha compiuto oggi 14 anni. Nato il 12 maggio del 2007, il giornale ha raggiunto il traguardo di 91 milioni di lettori totali dal giorno in cui è andato online, grazie a Danilo Camusi e Ablaweb, e poi a Gestup. Oggi il quotidiano online diretto da Gabriele Giannone ha quattordici collaborazioni stabili in tutta Italia, e ha innestato nel suo team un giornalista prestigioso quale è Giuseppe Gaetano, che segue per noi i fatti nazionali, ora da Roma, ora da Milano.

Ragusanews ha pubblicato, con questa notizia, un totale di 127 mila 350 articoli, raggiungendo, nel luglio 2020, quota un milione 880 mila lettori mensili. Il giornale si è ampliato, aggiungendo alla cronaca locale ragusana quella siciliana, arricchendosi di una redazione che si occupa di Benessere, un'altra che tratta i temi della Moda e del Gossip, e una che scrive di Auto e Motori. Altre novità sono in arrivo a breve.

Speriamo di continuare a servire i nostri lettori, con umiltà, e capacità di ascolto. Grazie a tutti.