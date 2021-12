Ragusano freddo e umido, le previsioni meteo della settimana

Ragusa – Il lunedì comincia uggioso e non è escluso che qualche piovasco cominciato nella notte possa prolungarsi fino al primo pomeriggio di oggi, specie nelle aree più interne del ragusano: sono previsti al massimo 20mm d’acqua. In serata le nuvole si diraderanno e lasceranno il cielo poco nuvoloso per quasi tutta la settimana: solo da venerdì è atteso un ritorno importante della nuvolosità, che porterà qualche altra debole pioggia. Il freddo si fa intenso: oggi la temperatura massima registrata sulla costa non supererà i 13°C, e la minima nell’entroterra calerà fino a 4°C.

Mentre nel nord della Sicilia continuerà a piovigginare, martedì 7 sulla provincia iblea i cieli saranno in prevalenza sgombri da nubi: l’effetto dei raggi solari si farà sentire soprattutto sulle temperature minime che guadagneranno un paio di gradi. Sempre sostenuti i venti, che dal pomeriggio aumenteranno d’intensità passando da tesi a forti. L’impulso d'aria artica-marittima e la circolazione depressionaria si allontano dall’Isola, favorendo l'ingresso di aria più secca: mercoledì 8 ci sarà per lo più ancora sole sul nostro territorio. La massima diurna sul litorale raggiungerà a i 15°C, la minima invece resterà attorno ai 5°C.

Giovedì 9 avremo un antipasto del weekend piovoso, con addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, schiarite in serata e venti ancora tesi. Le temperature minime notturne saliranno a 7°C, invariate le massime. Venerdì 10 e sabato 11 cieli coperti con rovesci localmente anche a carattere temporalesco, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni dettaglio in tempo reale, c’è il servizio meteo dell’Aereonautica.